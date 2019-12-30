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НОВОСТИ Все новости

Питомцы, которые разнообразили жизнь хозяев на Новый год

Эти питомцы «случайно» испортили новогоднюю елку

сегодня, 23:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ни для кого не секрет, что домашние питомцы – звезды социальных сетей, ведь они способны умилять, рассмешить или сильно разозлить хозяев. Представляем вам подборку забавных фотографий животных, которые решили помочь в подготовке к новогодним праздникам.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится "помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда у них это хорошо получается.

Вечеринка в самом разгаре

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Делаем вид, что ничего не случилось

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Пес – самое лучшее украшение для елочки

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Хорошо, что ты пришел, а то у нас елка упала

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Психанул, но елку не тронул