Питомцы, которые разнообразили жизнь хозяев на Новый год

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Ни для кого не секрет, что домашние питомцы – звезды социальных сетей, ведь они способны умилять, рассмешить или сильно разозлить хозяев. Представляем вам подборку забавных фотографий животных, которые решили помочь в подготовке к новогодним праздникам.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится "помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда у них это хорошо получается.
Вечеринка в самом разгаре
Делаем вид, что ничего не случилось
Пес – самое лучшее украшение для елочки
Хорошо, что ты пришел, а то у нас елка упала
Психанул, но елку не тронул