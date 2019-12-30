Питомцы, которые разнообразили жизнь хозяев на Новый год

Ни для кого не секрет, что домашние питомцы – звезды социальных сетей, ведь они способны умилять, рассмешить или сильно разозлить хозяев. Представляем вам подборку забавных фотографий животных, которые решили помочь в подготовке к новогодним праздникам.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится "помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда у них это хорошо получается.

Вечеринка в самом разгаре





Делаем вид, что ничего не случилось





Пес – самое лучшее украшение для елочки





Хорошо, что ты пришел, а то у нас елка упала





Психанул, но елку не тронул