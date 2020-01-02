В Украине начался снеголавинный сезон

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила о том, что в стране начался снеголавинный сезон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ГСЧС, в данный момент в западных областях наблюдается высокая вероятность схождения лавин.

“В связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях начался снеголавинный сезон”, – говорится в сообщении.

Как сообщало издание "Комментарии", 2 января на территории нашей страны сохранится плюсовая температура, и лишь в некоторых областях обещают небольшой мороз. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, минувшей ночью столбики термометров опускались до -4 градусов, а порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.



