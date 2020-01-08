Фотофакт: украинский лайнер мог потерпеть крушение из-за ракеты

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В посольстве Украины в Иране категорически опровергли то, что самолет компании "МАУ" был сбит ракетой или в результате какого-либо теракта. Однако в Сети появились снимки, которые натолкнули как обычных пользователей, так и экспертов на то, что украинский "Боинг" могла действительно сбить ракета.
"Когда-то именно так и падали самолеты в Кабуле... Ярко пылал и взрывался
двигатель после взлета", - пишут в "Фейсбук". Тем временем, как сообщают "Чрезвычайные
новости", эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключает: причиной
трагедии могла быть выпущенная ракета. "Сегодня ночью Иран стрелял
баллистическими ракетами. На лицо – сильное напряжение и нервозность. Не исключено,
что с испуга их оборона могла пальнуть в темноте по всему, что движется", -
считает Любин.