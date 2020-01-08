Не ракета: в Иране рассказали, почему разбился украинский самолет

В посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной авиакатастрофы в Иране с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев" был теракт или ракета. Об этом дипломаты заявили на своем официальном сайте.

Так, по предварительным данным, самолет компании "МАУ" разбился из-за аварии в двигателе, причиной которой стала техническая неисправность. Согласно данным посольства, трагедия произошла после взлета воздушного судна около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по местному). Все пассажиры и экипаж погибли. Сейчас в посольстве выясняют, кто из 168 пассажиров не был на борту, а также их гражданство. Кроме того, уже подтверждено, что не выжили все 9 членов экипажа – украинцы.