В Париже в шасси самолета обнаружили тело ребенка

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Вчера в аэропорту Парижа обнаружили бездыханное тело мальчика, которое находилось в шасси прибывшего самолета. О жуткой находке сообщили в компании Air France.
Согласно имеющимся данным правоохранителей, Boeing 777, который осуществлял рейс рейс AF703, прибыл в аэропорт "Шарль де Голль" из Абиджана - столицы Кот-д'Ивуара. Во время осмотра воздушного судна сотрудники аэропорта обнаружили в колодце шасси 10-летнего пассажира. По каким причинам мальчик оказался в ходовой части лайнера, неизвестно. По данному факту ведется расследование.
Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня, 8 января, в Иране разбился Boeing украинской компании "МАУ", на борту которого находилось 176 человек.
На официальном сайте компании появилась информация о всех погибших пассажирах фатального рейса "Тегеран – Киев", среди которых – 11 украинцев. Согласно информации, среди жертв также есть дети. В частности, шестерым погибшим не было и 10-ти лет. Также разбился младенец 2018 года рождения. Большинство из погибших - молодые люди возрастом от 20 до 30 лет.
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