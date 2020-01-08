В 2019 году в мире убили почти полсотни журналистов

В 2019 году Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.



Так, журналистов в 2019 году убили в 18 странах. В частности, жертвами насилия в африканских странах стали 9 работников СМИ, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 12, Латинской Америке — 18, Европе — 2, на Ближнем Востоке и в арабском мире — 8. Самой опасной страной для журналистов стала Мексика — 10 убийств. Погибшие расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов. На втором и третьем местах в этом антирейтинге Афганистан (5) и Пакистан (4).

Среди погибших журналистов есть и Вадим Комаров, которого в начале мая прошлого года сильно избили в Черкассах. Он больше месяца был в коме и скончался от полученных травм головы в конце июня. Его коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью.

В Международной федерации журналистов порадовались снижению количества убийств журналистов. В 2018 году по всему миру было убито 95 сотрудников СМИ.

Как сообщал сайт "Комментарии", по данным организации "Репортеры без границ", похищенными числятся 57 журналистов по всему миру.