В России разбился украинский автобус: есть погибшие

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В России сегодня произошла смертельная авария с украинским автобусом. Как рассказали в полиции Орловской области, на 400-м километре автодороги "Крым" водитель микроавтобуса Mercedes-Benz с украинскими номерами выехал на встречку и столкнулся с легковушкой Renault Megane. В результате ДТП погиб один наш соотечественник и еще семерых госпитализировали с различными травмами.
В полиции РФ говорят, что столкновение произошло в условиях сильного снегопада. Удар был настолько сильным, что микроавтобус с 7 пассажирами и легковушка оказались "всмятку". Всего в этой аварии погибли три человека: один пассажир Mercedes-Benz, а также водитель и пассажир Renault. Водителя и еще шестерых украинцев забрала скорая.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и гаишники, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали о том, что на днях в Иране пассажирский автобус, следовавший из Тегерана в город Гонбад, попал в аварию, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.
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