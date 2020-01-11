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В России разбился украинский автобус: есть погибшие

Авария произошла из-за сильного снегопада

сегодня, 13:06
Автор:

• Елена Волкова

В России сегодня произошла смертельная авария с украинским автобусом. Как рассказали в полиции Орловской области, на 400-м километре автодороги "Крым" водитель микроавтобуса Mercedes-Benz с украинскими номерами выехал на встречку и столкнулся с легковушкой Renault Megane. В результате ДТП погиб один наш соотечественник и еще семерых госпитализировали с различными травмами.

В полиции РФ говорят, что столкновение произошло в условиях сильного снегопада. Удар был настолько сильным, что микроавтобус с 7 пассажирами и легковушка оказались "всмятку". Всего в этой аварии погибли три человека: один пассажир Mercedes-Benz, а также водитель и пассажир Renault. Водителя и еще шестерых украинцев забрала скорая.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и гаишники, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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Ранее мы сообщали о том, что на днях в Иране пассажирский автобус, следовавший из Тегерана в город Гонбад, попал в аварию, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

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