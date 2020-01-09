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Главная / Украина / В Иране перевернулся автобус, более 20 погибших
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В Иране перевернулся автобус, более 20 погибших

У автобуса были неисправные тормоза

сегодня, 12:59
Автор:

• Наталья Шевченко

 Пассажирский автобус следовавший из Тегерана в город Гонбад попал в аварию, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести, пишет “Укринформ”.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2852000-v-irane-perevernulsa-avtobus-desatki-pogibsih-i-postradavsih-smi.html
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