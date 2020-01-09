В Иране перевернулся автобус, более 20 погибших

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Пассажирский автобус следовавший из
Тегерана в город Гонбад попал в аварию, в результате чего погибли по меньшей мере
20 человек, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести, пишет “Укринформ”.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.
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