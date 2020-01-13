Смерть в небе: в Шри-Ланке экстренно сел лайнер с мертвыми пассажирами на борту

Сегодня ночью на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров.

По предварительной информации, мужчине и женщине в небе стало плохо, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Шри-Ланки. К сожалению, по прилете оба пассажира – граждане Индонезии - уже были мертвы. Причину их смерти установят местные правоохранители.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали об 48-летнем пилоте Сергее Хоменко – одном из 11 украинцев, которые трагически погибли 8 января в Иране. Оказывается, экс-военный, который был командиром авиаэскадриьи "Блакитна стежа", полковник, имевший за плечами 7600 часов налета и которому доверяли перевозить руководящих лиц Минобороны на борту, в тот роковой день не должен был лететь в Тегеран. Однако Сергея Хоменко вместо Турции перенаправили вторым пилотом на борт лайнера "Тегеран – Киев". Об этом нам рассказал близкий друг погибшего.

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