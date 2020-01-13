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Главная / Новости / "Назвал мусорами": суд оштрафовал жителя Киева за оскорбление полицейских
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"Назвал мусорами": суд оштрафовал жителя Киева за оскорбление полицейских

Киевлянин с инвалидностью "попал" на 119 гривен

сегодня, 13:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Киевский административный суд признал вину в нарушении общественного порядка местным жителем - мужчиной с инвалидностью, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудников правоохранительной системы. Об этом сообщается в постановлении суда.

Так, согласно данным производства, киевлянин с инвалидностью II группы, находясь во дворе своего частного дома, громко ругался, в частности выкрикивая обсценную фразу "Мусора пид***сы".

Обвиняемый явился в суд в установленном порядке  и признал противоправность своего поведения. 

Согласно статье 51 Кодекса об Административных нарушениях, судья огласил сумму штрафа, которую киевлянин должен выплатить в пользу государства, а именно - 119 гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что родителей украинских школьников могут начать штрафовать через суд в случае регулярных прогулов уроков. "При отсутствии детей, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение десяти рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости, – уведомить полицию", - говорится в постановлении. 


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Источник: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78373044
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