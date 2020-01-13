"Назвал мусорами": суд оштрафовал жителя Киева за оскорбление полицейских

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Киевский административный суд признал вину в нарушении общественного порядка местным жителем - мужчиной с инвалидностью, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудников правоохранительной системы. Об этом сообщается в постановлении суда.
Так, согласно данным производства, киевлянин с инвалидностью II группы, находясь во дворе своего частного дома, громко ругался, в частности выкрикивая обсценную фразу "Мусора пид***сы".
Обвиняемый явился в суд в установленном порядке и признал противоправность своего поведения.
Согласно статье 51 Кодекса об Административных нарушениях, судья огласил сумму штрафа, которую киевлянин должен выплатить в пользу государства, а именно - 119 гривен.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что родителей украинских школьников могут начать штрафовать через суд в случае регулярных прогулов уроков. "При отсутствии детей, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение десяти рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости, – уведомить полицию", - говорится в постановлении.
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