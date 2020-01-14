Жена погибшего бортпроводника "МАУ": "Не хотел лететь в Иран и должен был получить должность пилота"

34-летний Игорь Матьков был старшим бортпроводником компании "МАУ", но с нетерпением ждал того момента, когда пересядет в кабину пилота. Как рассказала "Комментариям" бывшая супруга погибшего Кристина Александрович, с которой Игорь прожил 9 лет в гражданском браке и поддерживал очень теплые отношения, у Игоря была лицензия пилота гражданской авиации, и он уже был в резерве "МАУ" на должность второго пилота. Предложения других компаний, по словам Кристины, Игорь не рассматривал, потому что "МАУ" за 12 лет уже стала его домом и управлять он хотел только "родными" самолетами.

Изначально направления "Тегеран" в расписании Игоря Матькова не было: вместо столицы Ирана он должен был лететь в Барселону. "Из новостей Игорь знал, что в Иране неспокойная ситуация. Он не хотел лететь и очень волновался, - рассказывает Кристина. – В тот день он несколько раз звонил мне, я чувствовала, что он нервничает. Несколько раз Игорь переспросил, сможет ли после возвращения сводить моего сына, которому он как отец, на каток. Рассказал, что в Тегеран они летят полупустой загрузкой, а обратно самолет будет полным... Я спросила, какой экипаж в этот раз – у меня тоже было плохое предчувствие... Игорь ответил, что все ребята хорошие и опытные, об этом переживать нечего. Но его все же очень волновала обостренная обстановка в стране, куда они летят. Голос был грустным".

На следующее утро мама Игоря позвонила и сквозь слезы сказала, что он погиб. Страшную новость родителям Матькова рано утром сообщила старшая дочь, которая работает в США в компании "Боинг".

Женщина признается, что они не сомневались в том, что в самолет попала ракета, но когда Иран признал свою вину, стало легче. "Мы с Игорем всегда обсуждали крушение самолетов, трагические случаи, и он очень болезненно воспринимал такие новости. Говорил, что расследование будет идти годами, а вину все равно "свалят" на пилотов, которые не виноваты", - вспоминает Кристина.

Все близкие и друзья погибшего запомнят Игоря добрейшим человеком, душой компании и любителем путешествий. По словам Кристины, экс-супруг очень любил детей и мечтал о них, но сначала хотел реализовать себя в профессии пилота. Похоронят Игоря Матькова, скорее всего, в его родном Козельце Черниговской области, где живут родители.

















Фото - из личного архива Кристины Александрович



Напомним, авиакатастрофа лайнера компании "МАУ" произошла 8 января утром. В "Боинг" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета, попала иранская ракета, после чего самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. Среди погибших - 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.



Ранее "Комментарии" рассказывали о втором пилоте Сергее Хоменко. Экс-военный, который был командиром авиаэскадриьи "Блакитна стежа", полковник, имевший за плечами 7600 часов налета и которому доверяли перевозить руководящих лиц Минобороны на борту, в тот роковой день не должен был лететь в Тегеран. Однако Сергея Хоменко вместо Турции перенаправили вторым пилотом на борт лайнера "Тегеран – Киев". Об этом "Комментариям" рассказал близкий друг погибшего Юрий Андриенко.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!