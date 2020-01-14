В "МАУ" рассказали будут ли возобновлять полеты в Иран

Возобновление рейсов в Иран не предвидится. Об этом рассказал президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне, пишет “Левый берег”.

По его словам, Иран для "МАУ" закрыт. "На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - заявил он.

Как сообщало издание "Комментарии", авиакатастрофа лайнера компании "МАУ" произошла 8 января утром. В "Боинг" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета, попала иранская ракета, после чего самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. Среди погибших - 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.



В Иране двое журналистов государственной информационной службы после того, как военные сбили украинский самолет авиакомпании “МАУ” и это замалчивалось, извинились за 13 лет лжи и уволились.

Также с аналогичными заявлениями выступили еще несколько ведущих. Одна из журналисток, которая работала на телеканале, решила уйти из профессии после 21 года работы и больше не возвращаться в СМИ.

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