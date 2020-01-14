В "МАУ" рассказали будут ли возобновлять полеты в Иран

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Возобновление рейсов в Иран не предвидится. Об
этом рассказал президент "Международных авиалиний Украины" Евгений
Дыхне, пишет “Левый берег”.
По его словам, Иран для "МАУ" закрыт. "На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - заявил он.
Как сообщало издание "Комментарии", авиакатастрофа лайнера
компании "МАУ" произошла 8 января утром. В "Боинг" со 176
людьми на борту, который только набирал высоту после взлета, попала иранская
ракета, после чего самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому
выжить не удалось. Среди погибших - 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое
пассажиров.
В Иране двое журналистов государственной информационной службы после того, как военные сбили украинский самолет авиакомпании “МАУ” и это замалчивалось, извинились за 13 лет лжи и уволились.
Также с аналогичными заявлениями выступили еще несколько ведущих. Одна из
журналисток, которая работала на телеканале, решила
уйти из профессии после 21 года работы и больше не возвращаться в СМИ.
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