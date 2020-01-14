Прорыв трубы в Ocean Plaza: названы причины аварии

Вчерашняя авария в столице, когда в ТЦ "Ocean Plaza провалился асфальт и в образовавшуюся яму упала маршрутка с пассажирами, возникла из-за изношенности подземного трубопровода, проложенного под землей в 1987 году. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление начальника КП "Киевтеплоэнерго" Александра Пелипишина.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - рассказал чиновник.



В результате ЧП около трех тысяч потребителей систем отопления остались с холодными батареями, однако уже утром теплосети начали восстанавливать работу в связи с активной работой службы по устранению аварийных ситуаций.

Напомним, вчера вечером портал "Комментарии" сообщал, что недалеко от торгового центра "Ocean Plaza" порвалась труба теплотрассы произошел подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии. В результате происшествия четыре человека – трое мужчин и одна женщина – остаются в Ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу.

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