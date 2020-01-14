Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Прорыв трубы в Ocean Plaza: названы причины аварии
НОВОСТИ Все новости

Прорыв трубы в Ocean Plaza: названы причины аварии

Коммунальная халатность могла закончиться трагически

сегодня, 14:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

Вчерашняя авария в столице, когда в ТЦ "Ocean Plaza провалился асфальт и в образовавшуюся яму упала маршрутка с пассажирами, возникла из-за изношенности подземного трубопровода, проложенного под землей в 1987 году. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление начальника КП "Киевтеплоэнерго" Александра Пелипишина.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - рассказал чиновник.

В результате ЧП около трех тысяч потребителей систем отопления остались с холодными батареями, однако уже утром теплосети начали восстанавливать работу в связи с активной работой службы по устранению аварийных ситуаций.

Напомним, вчера вечером портал "Комментарии" сообщал, что недалеко от торгового центра "Ocean Plaza" порвалась труба теплотрассы произошел подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии. В результате происшествия четыре человека – трое мужчин и одна женщина – остаются в Ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nazvana-prichina-proryva-truby-vozle-ocean-1579002773.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...