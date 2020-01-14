В Черниговской области загорелся поезд "Шостка - Киев" с 265 пассажирами

Вчера около 15:00 в Черниговской области произошло ЧП на железной дороге. Прямо на ходу вспыхнул региональный экспресс №785 "Шостка-Киев", в котором находилось 265 человек.

Как рассказали в облуправлении ГСЧС, возгорание произошло в электролокомотиве. Первым делом, отцепили вагоны с пассажирами и отогнали их на безопасное расстояние, после чего принялись тушить огонь. В результате пожара оказалось уничтожено оборудование, агрегаты и внутренняя обшивка локомотива. Полностью потушить пожар удалось спустя полтора часа. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет, однако из-за этого на железной дороге случилась "пробка" - задержка 16-ти поездов в киевском направлении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 2 января в Николаевской области близ станции Любино (Снигиревский район) загорелся тепловоз пассажирского состава сообщением "Харьков – Херсон". На месте спасатели выяснили, что до их прибытия машинист вместе с помощником и проводниками пытались потушить пламя своими силами, но их попытки оказались тщетными. ЧП произошло из-за короткого замыкания высоковольтной камеры секции "Б".

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