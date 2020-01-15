В прошлом году 27 человек умерли на КПВВ Луганской и Донецкой областей

В 2019 году при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли 27 человек. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Павел Лисянский, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Так, по данным Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за прошедший год 27 человек погибли на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне ООС из-за ухудшения здоровья. Преимущественно – это были люди пожилого возраста. При этом, бригады экстренной медицинской помощи выезжали на вызовы к пунктам пропуска в среднем раз в два дня.

Поэтому представитель омбудсмена обратил внимание, что необходимо улучшить медицинскую поддержку на КПВВ на линии разграничения. Предлагается, чтобы бригада экстренной медпомощи постоянно присутствовала в пунктах пропуска обоих областей и могла оперативно помочь людям, пересекающим линию разграничения.

О том, что в некоторых пунктах пропуска Донбасса сохранялись проблемы с базовыми условиями и неотложной медицинской помощью, сообщили сегодня также правозащитники Human Rights Watch в ежегодном отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты оценили возможные изменения в Конституцию касательно статуса Донбасса.

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