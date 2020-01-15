Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Стало известно, где в Украине больше всего проституток
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, где в Украине больше всего проституток

Названы регионы-лидеры по количеству проституток

сегодня, 12:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Больше всего в 2019 году секс-индустрия была развита в Одесской области. Об этом сообщил Департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пишет "056".

 Лидером стала Одесская область, за ней идет Днепропетровская область, замыкает тройку лидеров Херсонская область. Столица же оказалась на четвертой позиции, меньше всего нарушений было зафиксировано в Житомирской области.

По информации правоохранителей, в 2019 году было выявлено по всей стране 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье "Занятие проституцией".

Как сообщало издание "Комментарии", самая известная порноактриса Лана Роудс ищет себе парня и хочет построить отношения с тем, с кем у нее пробежит искра. По ее словам, она хорошо зарабатывает, поэтому для нее станут важными факторами в выборе партнера внешность и чувство юмора, а профессия у него может быть любая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.056.ua/news/2631068/poavilsa-spisok-gorodov-gde-bolse-vsego-razvita-prostitucia-dnepropetrovsina-na-lidiruusih-poziciah
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...