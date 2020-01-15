Стало известно, где в Украине больше всего проституток

Больше всего в 2019 году секс-индустрия была развита в Одесской области. Об этом сообщил Департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пишет "056".

Лидером стала Одесская область, за ней идет Днепропетровская область, замыкает тройку лидеров Херсонская область. Столица же оказалась на четвертой позиции, меньше всего нарушений было зафиксировано в Житомирской области.

По информации правоохранителей, в 2019 году было выявлено по всей стране 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье "Занятие проституцией".

Как сообщало издание "Комментарии", самая известная порноактриса Лана Роудс ищет себе парня и хочет построить отношения с тем, с кем у нее пробежит искра. По ее словам, она хорошо зарабатывает, поэтому для нее станут важными факторами в выборе партнера внешность и чувство юмора, а профессия у него может быть любая.

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