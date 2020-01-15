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Авиакатастрофа «МАУ»: Зеленский сказал, когда вернут тела погибших из Ирана в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский снова встретился с близкими погибших в авиакатастрофе «МАУ»

сегодня, 16:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 19 января могут быть возвращены тела погибших в катастрофе лайнера "Международных украинских авиалиний" в Иране, произошедшей неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский подчеркнул важность скорейшего возвращения тел погибших украинцев. Репатриацию осуществить планируется в воскресенье, но, возможно, как отметил президент, произойдет задержка плюс-минус два дня.

"Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Зеленский пообещал родственникам и близким жертв трагедии, что власти окажут все необходимую помощь, связанную с похоронами.

Отметим, что сейчас в Иране пребывают 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в родную страны. При этом, идентифицированы личности несколько наших граждан.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев должна получить компенсации от государства в размере 200 тыс грн. Но Украине не прекратит попытки получить дополнительные компенсации от Ирана, совершившего ракетную атаку на украинский самолет.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-rodichami-ukrayinciv-yaki-z-59289
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