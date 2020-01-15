Авиакатастрофа «МАУ»: Зеленский сказал, когда вернут тела погибших из Ирана в Украину

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил,
что 19 января могут быть возвращены тела погибших в катастрофе лайнера "Международных
украинских авиалиний" в Иране, произошедшей неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба Офиса
президента.
Так, Зеленский подчеркнул важность скорейшего возвращения тел погибших украинцев. Репатриацию осуществить планируется в воскресенье, но, возможно, как отметил президент, произойдет задержка плюс-минус два дня.
"Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – подчеркнул глава государства.
Помимо этого, Зеленский пообещал родственникам и близким жертв трагедии, что власти окажут все необходимую помощь, связанную с похоронами.
Отметим, что сейчас в Иране пребывают 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в родную страны. При этом, идентифицированы личности несколько наших граждан.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что на этой
неделе каждая семья погибших украинцев должна получить компенсации от
государства в размере 200 тыс грн. Но Украине не прекратит попытки получить
дополнительные компенсации от Ирана, совершившего ракетную атаку на украинский
самолет.
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