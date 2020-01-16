В Иране идентифицировали все тела погибших украинцев

В Тегеране завершилась идентификация тел всех погибших украинцев во время авиакатастрофы 8 января, когда лайнер "Международных украинских авиалиний" рейса PS 752 атаковали ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Информацию сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Так, эксперты МВД, которые находятся в столице Ирана, получили ДНК-материалы останков всех 11 погибших граждан Украины. Сейчас начата подготовка для дальнейшей передачи тел на родину. По предварительным данным, тела должны репатриировать в Киев 19 января.

Напомним, что вчера, 15 января, прошла ровно неделя после ужасной авиакатастрофы Boeing 737 компании "МАУ" в Иране, которая унесла 176 жизней. 11 января власти Исламской Республики Иран публично объявили о том, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Портал "Комментарии" собрал всю имеющуюся на последний момент информацию о трагедии, а также эксперты рассказали о возможных сценариях развития событий, дали прогноз относительно дальнейшего поведения Ирана и оценили первые шаги украинской власти после авиакатастрофы.

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