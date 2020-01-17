В Хмельницком горела база автозапчастей

Вчера в Хмельницком на ул. Заводской на складе автозапчастей был масштабный пожар. На месте происшествия был развернут оперативный штаб с участием руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Когда прибыли спасатели, площадь пожара уже достигла 160 кв.м, кроме того, существовала угроза распространения огня.

Тушили пожар 30 спасателей на восьми спецмашинах.





Как ранее сообщало издание "Комментарии", в Киеве в четвертый раз прорвало теплотрассу: Севастопольскую площадь залило кипятком. Инцидент произошел на улице Семьи Издиковських, расположенной неподалеку Севастопольской площади. Густой пар заполнил дворы. Это уже четвертый прорыв теплосети в Киеве за последние 3 дня. Сообщается, что залило кипятком Донецкий переулок, улицу Донецкою. На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго". Впоследствии также стало известно о еще одном прорыве теплосети. Он произошел на Шулявке у гаражного кооператива Политехнического института







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!