Под Ровно столкнулись сразу семь авто из-за непогоды: Фотофакт

В Ровенской области сегодня утром плохие погодные условия спровоцировали аварию сразу с семью автомобилями. Об этом сообщает отдел коммуникации облуправления Национальной полиции.

Так, около 7:40 неподалеку села Александрия столкнулись семь машин. В полиции сообщают, что вероятной причиной аварии стала непогода. Утром на дороге было скользко, а видимость нарушал сильный туман. По предварительной информации, травмы получили два человека. Одной из пострадавших стала женщина, которую зажало в авто.





Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики. Движение в районе аварии затруднено. Отмечается, что видимость составляет примерно 30 метров, а дорожное покрытие - скользкое.





Ранее портал "Комментарии" информировал, что масштабная дорожная авария произошла в Словакии, в которой пострадали пять украинцев. В ДТП столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус. В полиции сообщают, что причиной такой крупной аварии стали плохие погодные условия на дороге.

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