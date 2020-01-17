Под Ровно столкнулись сразу семь авто из-за непогоды: Фотофакт

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В Ровенской области сегодня утром плохие
погодные условия спровоцировали аварию сразу с семью автомобилями. Об этом
сообщает отдел коммуникации облуправления Национальной полиции.
Так, около 7:40 неподалеку села Александрия столкнулись семь машин. В полиции сообщают, что вероятной причиной аварии стала непогода. Утром на дороге было скользко, а видимость нарушал сильный туман. По предварительной информации, травмы получили два человека. Одной из пострадавших стала женщина, которую зажало в авто.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики. Движение в районе аварии затруднено. Отмечается, что видимость составляет примерно 30 метров, а дорожное покрытие - скользкое.
Ранее портал "Комментарии" информировал,
что масштабная дорожная авария произошла в Словакии, в которой пострадали пять
украинцев. В ДТП столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.
В полиции сообщают, что причиной такой крупной аварии стали плохие погодные
условия на дороге.
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