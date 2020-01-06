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Масштабная дорожная авария в Словакии: пострадали пять украинцев

Столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус

сегодня, 16:12
Автор:

• Ольга Чародий

В Словакии недалеко города Попрад во время ДТП столкнулись двадцать автомобилей. Об этом сообщает HNonline.

Как пишет издание, во время дорожного происшествия пострадали около  десяти человек, пять из них  украинцы. На момент аварии в транспортных средствах было  более сорока человек.

"На автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении.

Украинцев отправили в ближайшую  больницу. Предварительно, причина столкновения машин – плохие погодные условия  на  дороге. 

Как сообщало издание "Комментарии", власти США расследуют фатальную аварию с участием автомобиля Tesla, оборудованного полуавтономной системой помощи водителю. Национальное управление безопасности дорожного движения США (НАБДД) сообщило, что два человека в Honda Civic погибли при столкновении с моделью Tesla S в Лос-Анджелесе. Пассажиры Tesla, которые, как сообщается, проехали на красный свет, получили незначительные травмы. Власти не сообщили, какую роль в аварии сыграл автопилот Tesla.

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Источник: https://slovensko.hnonline.sk/2067344-na-d1-v-smere-na-poprad-sa-zrazilo-17-aut-a-autobus-dialnica-je-uzavreta
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