СНБО срочно собрался из-за «слива» личных данных с базы резюме

Сегодня, 17 января, в Совете национальной безопасности и обороны Украины состоялось внеочередное заседание рабочей группы по реагированию на киберинциденты в связи с утечкой персональных данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



В заседании приняли участие представители СБУ, Государственной службы спецсвязи, Департамента киберполиции, специалисты СНБО и глава Национального агентства по вопросам госслужбы Александр Стародубцев.



"Рассмотрели вопрос об уязвимости Единого портала вакансий (career.gov.ua) Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан", - сказано в сообщении.



После "слива" персональных данных граждан из базы резюме специалисты начали работу по выявлению уязвимости сайта career.gov.ua и обеспечению его работы, а также защиты персональных данных.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее хакеры выставили базу данных 267 миллионов пользователей Facebook.



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