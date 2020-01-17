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СНБО срочно собрался из-за «слива» личных данных с базы резюме

Данные находились на сайте Единого портала вакансий (career.gov.ua) Нацагентства по вопросам госслужбы

сегодня, 19:12
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 17 января, в Совете национальной безопасности и обороны Украины состоялось внеочередное заседание рабочей группы по реагированию на киберинциденты в связи с утечкой персональных данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В заседании приняли участие представители СБУ, Государственной службы спецсвязи, Департамента киберполиции, специалисты СНБО и глава Национального агентства по вопросам госслужбы Александр Стародубцев.

"Рассмотрели вопрос об уязвимости Единого портала вакансий (career.gov.ua) Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан", - сказано в сообщении.

После "слива" персональных данных граждан из базы резюме специалисты начали работу по выявлению уязвимости сайта career.gov.ua и обеспечению его работы, а также защиты персональных данных.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее хакеры выставили базу данных 267 миллионов пользователей Facebook.


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Источник: http://www.rnbo.gov.ua/news/3464.html
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