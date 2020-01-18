«Во все тяжкие» по-украински: студент-медик изготавливал амфетамин и продавал по Telegram

В городе Рубежное Луганской области задержали 18-летнего студента, который организовал у себя дома подпольную лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что парень, который учится на медика, изготавливал амфетамин, а для его распространения создал Telegram-канал. Задержали "химика" на горячем – в почтовом отделении, когда он пытался отправить 100 грамм психотропного вещества. Дома у него обнаружили оборудование для изготовление наркотиков и партию амфетамина.

Студенту уже сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении особо опасных психотропов с целью сбыта в особо крупных размерах. Если в суде его вину докажут, парню может грозить до 12 лет тюрьмы.

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