Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Умер самый маленький человек в мире
НОВОСТИ Все новости

Умер самый маленький человек в мире

Самому маленькому человеку в мире было 27 лет

сегодня, 04:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

16 января 2020 года в Непале умер самый маленький человек в мире. Хагендра Тапа Магар было 27 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Знакомые парня рассказали, что он в последнее время лечился от болезней сердца, астмы и пневмонии. Из-за комплексных заболеваний  его госпитализировали в больницу в Непале, где Хагендра Тапа Магар и умер.

Отмечается, что парень родился в октябре 1992 года. В день восемнадцатилетия молодого человека, во время измерения в городской больнице в Похкари, его рост составлял 67,08 см.

Ранее "Комментарии" писали, что британская пресса несколько дней назад сообщила о кончине третьего сына Джона Р.Р. Толкиена, автора бессмертной романа-саги "Властелин колец" Кристофера Толкиена. Известно, что он прожил длинную жизнь и умер в возрасте 95-ти лет. Кристофер Толкиен участвовал в редактировании текстов, написанных его выдающимся отцом, а также стал художником и создателем географических карт из всемирно известной трилогии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1847074-pomerla-naymensha-lyudina-u-sviti
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...