16 января 2020 года в Непале умер самый маленький человек в мире. Хагендра Тапа Магар было 27 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.



Знакомые парня рассказали, что он в последнее время лечился от болезней сердца, астмы и пневмонии. Из-за комплексных заболеваний его госпитализировали в больницу в Непале, где Хагендра Тапа Магар и умер.

Отмечается, что парень родился в октябре 1992 года. В день восемнадцатилетия молодого человека, во время измерения в городской больнице в Похкари, его рост составлял 67,08 см.

Ранее "Комментарии" писали, что британская пресса несколько дней назад сообщила о кончине третьего сына Джона Р.Р. Толкиена, автора бессмертной романа-саги "Властелин колец" Кристофера Толкиена. Известно, что он прожил длинную жизнь и умер в возрасте 95-ти лет. Кристофер Толкиен участвовал в редактировании текстов, написанных его выдающимся отцом, а также стал художником и создателем географических карт из всемирно известной трилогии.

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