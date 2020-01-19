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В Киеве простились с жертвами рейса Тегеран-Киев

Церемония прощания проходила в аэропорту "Борисполь"

сегодня, 19:47
Автор:

• Ростопира Наталья

Сегодня, 19 января, в международном аэропорту "Борисполь" прошла церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января. Об этом передает агентство Цензор.НЕТ.

Известно, что самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, а также сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы в терминал "В". Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последнюю дань погибшим украинцам.

На перроне около терминала "В" собрались сотрудники компании "Международные авиалинии Украины", которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь. Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в здание терминала, где попрощались с погибшим их родственники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что SkyUp прекращает полеты в Арабские Эмираты из-за катастрофы самолета "МАУ" в Иране.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru
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