В Киеве простились с жертвами рейса Тегеран-Киев

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Сегодня, 19 января, в международном аэропорту "Борисполь" прошла церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января. Об этом передает агентство Цензор.НЕТ.
Известно, что самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, а также сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы в терминал "В". Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последнюю дань погибшим украинцам.
На перроне около терминала "В" собрались сотрудники компании "Международные авиалинии Украины", которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь. Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в здание терминала, где попрощались с погибшим их родственники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что SkyUp прекращает полеты в Арабские Эмираты из-за катастрофы самолета "МАУ" в Иране.
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