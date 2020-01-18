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SkyUp прекращает полеты в Арабские Эмираты из-за катастрофы самолета «МАУ» в Иране

В авиакомпании SkyUp заверили, что пассажиров, купивших билеты в Шарджу (ОАЭ), известят об отмене рейсов и выплатят компенсации

сегодня, 14:58
Автор:

• Мария Чиренко

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля 2020 года прекращает регулярные перелеты из Харькова, Львова и Запорожья в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба компании.

Данное решение было принято в связи с запретом на полеты над территорией Ирака и Ирана.

Совладелец компании Александр Альба пояснил, что из-за запрета были изменены маршруты самолетов. В настоящее время лайнеры пролетают над территорией Египта и Саудовской Аравии. Также осуществляются остановки в турецкой Анталии для дозаправки.

"Такая необходимость увеличивает время полета как минимум на три часа. Это создает неудобства нашим пассажирам, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета – Запорожья, Львова, Харькова", - сказал он.

В авиакомпании отметили, что пассажиров, которые приобрели билеты в Шарджу, вовремя известят об отмене рейсов и выплатят компенсацию в соответствии с законом.

"Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, авиакомпания SkyUp Airlines рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов", - заявили в авиакомпании.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 


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