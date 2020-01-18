SkyUp прекращает полеты в Арабские Эмираты из-за катастрофы самолета «МАУ» в Иране

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля 2020 года прекращает регулярные перелеты из Харькова, Львова и Запорожья в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба компании.



Данное решение было принято в связи с запретом на полеты над территорией Ирака и Ирана.



Совладелец компании Александр Альба пояснил, что из-за запрета были изменены маршруты самолетов. В настоящее время лайнеры пролетают над территорией Египта и Саудовской Аравии. Также осуществляются остановки в турецкой Анталии для дозаправки.



"Такая необходимость увеличивает время полета как минимум на три часа. Это создает неудобства нашим пассажирам, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета – Запорожья, Львова, Харькова", - сказал он.



В авиакомпании отметили, что пассажиров, которые приобрели билеты в Шарджу, вовремя известят об отмене рейсов и выплатят компенсацию в соответствии с законом.



"Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, авиакомпания SkyUp Airlines рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов", - заявили в авиакомпании.



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