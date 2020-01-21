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Стало известно, сколько побегов из мест лишения свободы в Украине произошло в 2019 году

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины рассказали о числе побегов в прошлом году и в каких регионах они происходили

21 января 2020, 12:33
Автор:

• Таисия Ерохина

В прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено 19 побегов, согласно данным Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины, передает УНН.

Так, речь идет о побегах с участков социальной реабилитации исправительных колоний – таковых было 18. Еще один беглец пытался покинуть исправительную колонию минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания. Больше всего подобных инцидентов зафиксировали в Винницкой области – там произошло шесть побегов. По два происшествия случилось в Запорожской и Николаевской областях. Еще по одному "бегуну" на счету учреждений из Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областей. Стоит подчеркнуть, что попытки бегства не увенчались успехом – все пытавшиеся преждевременно покинуть учреждения были задержаны.

А вот из-под стражи или же с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, отметили в ГУИС, побегов не допущено.

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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1847571-torik-v-ukrayini-z-mists-pozbavlennya-voli-bulo-skoyeno-mayzhe-20-vtech
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