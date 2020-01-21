Стало известно, сколько побегов из мест лишения свободы в Украине произошло в 2019 году

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В прошлом году в Украине из мест лишения свободы было совершено 19 побегов,
согласно данным Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины,
передает УНН.
Так, речь идет о побегах с участков социальной реабилитации исправительных
колоний – таковых было 18. Еще один беглец пытался покинуть
исправительную колонию минимального уровня безопасности с облегченными
условиями содержания. Больше всего подобных инцидентов зафиксировали в Винницкой
области – там произошло шесть побегов. По два происшествия случилось в Запорожской
и Николаевской областях. Еще по одному "бегуну" на счету учреждений из Житомирской,
Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и
Черкасской областей. Стоит подчеркнуть, что попытки бегства не увенчались
успехом – все пытавшиеся преждевременно покинуть учреждения были задержаны.
А вот из-под стражи или же с территории охраняемых зон, учреждений
исполнения наказаний и следственных изоляторов, отметили в ГУИС, побегов не
допущено.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Минюст планирует продавать тюремные здания. Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, в нашей стране больше тюрем, чем нужно, поэтому
вполне можно устроить их распродажу.
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