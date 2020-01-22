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В Одессе миграционная служба продавала иностранцам украинское гражданство

Правоохранители задержали организатора схемы

22 января 2020, 09:44
Автор:

• Наталья Шевченко

В Одессе сотрудники миграционной службы за деньги предоставляли иностранцам легальное украинское гражданство. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации ведомства, за деньги иностранцам продлевали сроки пребывания на нашей территории, кроме того, предлагали документы для получения гражданства и вид на жительство.

Стоимость таких услуг варьировалась от трех до пяти тысяч долларов.


Как сообщало издание "Комментарии", детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС во время предложения 25 тысяч долларов взятки. После этого все руководство Государственной налоговой службы было отстранено и назначена проверка. В связи с выявлением фактов коррупции в управлении налоговой службы в Одесской области премьер-министр Алексей Гончарук поручил переаттестовать всех сотрудников налоговой. По словам чиновника, правительство никому не позволит вымогать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей", все коррупционные схемы будут уничтожены в корне.


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Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7004#.4m1f9tXA.dpbs
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