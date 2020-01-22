Жертвы шторма в Испании: в Валенсии нашли тело украинца

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Сегодня стало известно о том, что среди жертв циклона "Глория", который вчера обрушился на Испанию в виде сильного шторма, есть украинец. Об этом сообщает издание Europa Press.
По информации местной прессы, бездыханное тело 55-летнего мужчины – гражданина Украины – нашли в Каркайшенте (провинция Валенсии). В результате экспертиз стало известно, что смерть наступила не в результате насилия, предположительно – из-за стихии.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что из-за подтопления и сильного ветра в Испании больше всего пострадали регион вокруг Валенсии и Балеарские острова. Еще 30 провинций страны были в состоянии повышенной готовности, однако шторм отступил на юг Франции. Погибло, как минимум, пять человек.
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