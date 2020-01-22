Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Представителя Порошенко в Крыму заподозрили в хищении бюджетных средств
НОВОСТИ Все новости

Представителя Порошенко в Крыму заподозрили в хищении бюджетных средств

Борис Бабин убежден, что САП и НАБУ выбрали Дату дня Соборности Украины неслучайно

22 января 2020, 15:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

Бывший советник по Крыму пятого президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин сообщил, что антикоррупционные органы САП и НАБУ совершили попытку вручения подозрения по выведению государственных средств, используя служебное положение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет",- указано в сообщении Бабина.

При этом экс-дипломат также отметил, что действующая власть неспроста подобрала День Соборности и воссоединения Украины, чтобы предъявить ему документ с подозрением.

"Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - подчеркивает Бабин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты назвали главные условия для воссоединения украинцев согласно Дню Соборности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...