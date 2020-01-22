Представителя Порошенко в Крыму заподозрили в хищении бюджетных средств

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Бывший советник по Крыму пятого президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин сообщил, что антикоррупционные органы САП и НАБУ совершили попытку вручения подозрения по выведению государственных средств, используя служебное положение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет",- указано в сообщении Бабина.
При этом экс-дипломат также отметил, что действующая власть неспроста подобрала День Соборности и воссоединения Украины, чтобы предъявить ему документ с подозрением.
"Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - подчеркивает Бабин.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты назвали главные условия для воссоединения украинцев согласно Дню Соборности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости