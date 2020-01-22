День Соборности: эксперты назвали условия для настоящего единения

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Но страна не выглядит объединенной. Скорее – наоборот.



Почему так происходит и что можно (нужно) сделать, чтобы унитарность, единство, соборность были не просто лозунгами, которые любят использовать политики, а стали реальностью, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.



Развал СССР стал травмой

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян отмечает, что соборность - это некое состояние общества, которое требует постоянных усилий, интеграции через построение картины общего будущего, принципов, ценностей, символов, которые несут за собой смыслы общности.



"У нас есть четкое осознание потребности соборности. Но нет важных ответов. Нужны актуальные смыслы, которые бы отвечали на вопросы: "Зачем нам быть ВМЕСТЕ? Кто такие МЫ – ВМЕСТЕ? Кто такой Я как украинцев в этом МЫ?". Прошел уже 101 год после первой символичной победы на пути к соборности, к единению. Но поиск ответов на вышеприведенные вопросы остается актуальным и сегодня", - подчеркивает политолог.



По словам Олега Саакяна, мы видим сейчас ожесточение политической борьбы под воздействием войны и других травмирующих событий. Всё это приводит к попыткам разделить украинское общество.



"Последний электоральный виток показал, что в обществе прошел новый водораздел – между более пассивным большинством и более активным меньшинством, - продолжает эксперт. - Несмотря на долгожданный распад СССР и последующего обретения Украиной независимости, для многих это стало травмой, которую мы проживаем до сих пор. Постановка вопроса МЫ ЕДИНЫЕ, КОГДА СИЛЬНЫ, А СИЛЬНЫ, КОГДА ЕДИНЫ – это скорее цель, нежели ответ. Что говорит о том, что политэлита Украины еще не готова предложить понятное видение маршрута в направлении реальной соборности".



Нужно воспитывать гражданина

Социолог Павел Кутуев подчеркивает, что мы живем в эпоху национальных государств, которые в какой-то мере все являются националистическими. Исходя из социологического определения нации, мы все — националисты.



"Национальные государства сформировались в результате непростой, часто кровавой истории. И Украина в этом смысле - не уникальна", - отмечает социолог.



Павел Кутуев подчеркивает, что Украина – страна многоплановая, с большим историческим, культурным, социально-экономическим разнообразием. И чтобы достигнуть соборности нужно сделать очень много.



"Важно понимать, что интеграция – это процесс, ведущий к состоянию, которого в идеальной форме достичь невозможно, - поясняет социолог. - Так что нужно постоянно работать над соборностью".



Важным пунктом в этом смысле эксперт считает обеспечение мобильности украинцев внутри страны.



"Украинцы мало общаются между собой, мало видят, как живут другие регионы, - отмечает Кутуев. - Этому мешает неразвитая инфраструктура. Условно говоря - проще полететь в Рим или Париж, чем проехаться из Львова в Харьков. И такое положение вещей не способствует единению".



Кроме того, социолог считает важнейшим качественное гражданское образование со школьной скамьи.



"В учениках нужно воспитывать граждан, которые понимают, в какой стране живут, ее непростую историю и непростые связи между разными регионами Украины. Но подобные качественные программы отсутствуют, что является очередным индикатором кризиса украинской образовательной системы, - уверен Кутуев.- Следует как можно быстрее осознать необходимость таких вещей, реализовать их, издав качественный учебник. Пока же мы скармливаем школьникам очень некачественный продукт. Ничего кроме отторжения идей важности общественной гражданской жизни подобные учебники не вызывают".



Туго с историей

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк, напоминает слова идеолога украинского консерватизма Вячеслава Липинского, который сказал в начале прошлого века: "Никто нам не построит государства, если мы сами его себе не построим, и никто из нас не сделает нацию, когда мы сами нацией не захотим быть".



"Я считаю, что сегодня, и в будущем приоритет ответственности за свое государство должны ставить себе сами украинцы, - отмечает Гаврилюк. - Ключевая ошибка гражданского общества последнего времени в том, что оно дало после Майданов (без гражданского аудита, не проведенного по всему властному звену государства) бессрочный карт-бланш политикам на "хоть какие-то реформы". Не меньшей ошибкой был последующий саботаж реформ со стороны отдельных политиков, нерациональная кадровая политика".



Отвечая на вопрос, что делать ради реального объединения страны, эксперт важнейшим пунктом называет - перестать жаловаться на "усталость от войны с Россией".



"Никто из вменяемых, думающих граждан не думал что за год, два противостояние с РФ завершится, - подчеркивает Гаврилюк. – Эту войну Россия ведет против Украины уже несколько веков. А для тех, у кого туго с историческими знаниями, - с начала независимости нашей страны. За это время Россия не уставала штамповать пророссийских политических "троянских коней", инвестировать миллионы рублей в деструктивную по отношению к Украине информационную политику. Всё это привело к военной гибридной агрессии на востоке Украины и в Крыму".



Также политолог считает необходимым электорально "умножить на ноль" все политические силы, коэффициент полезного действия которых для соборной Украины равен нулю, а уровень политической и репутационный дискредитации можно сравнить с Вавилонской башней.



"Мы должны четко для себя понимать, какие политические группы в Украине в данный момент являются пророссийскими. И осознавать, что их некоторые проукраинские декларации является политтехнологически симуляцией - считает Гаврилюк. - На всех выборах следует тщательно смотреть не только на конкретного кандидата, партийную прописку и причесанную политтехнологами биографию, но и на возможный "коррупционный шлейф кандидата" и его КПД на разных должностях, на динамику его отказов, забывание его политических обещаний и выполнение других, менее актуальных для избирателей".



Эксперт призывает инвестировать в новые политические силы, поддерживать порядок в общине, в своем городе, в регионе.



"Мужчины должны изучать основы гражданской обороны. Всем гражданам на лишним будет проводить ежедневную работу над интеллектуальным уровнем, повышать свою правовую и политическую осведомленность, учиться - и учить других отделять правду и фейк в информационных сообщениях, - говорит Гаврилюк. - Нужно поддерживать украинскую армию, в том числе через волонтеров. Нужно беречь свой язык, анализировать ошибки власти с начала независимости, предупреждать эти ошибки (в том числе с помощью митингов, протестов) в будущем. Быть патриотами, готовыми идти на компромиссы, но не за счет жизней других украинцев".

Как сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 22 января, отмечается День соборности.



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