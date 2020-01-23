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В Киеве появилась служба такси исключительно для женщин и детей

Для всего мира такси исключительно для женщин — не редкость

23 января 2020, 22:58
Автор:

• Ростопира Наталья

В начале 2020 года в украинской столице появилась нестандартная служба такси. Так, главной особенностью новых перевозок является то, что ее главными клиентами являются исключительно женщины и дети. Стоит отметить, что "Pink taxi" позиционирует себя как безопасную, быструю и комфортную компанию.

В организации отмечают, что все автомобили оборудованы детским креслом, что как никогда актуально после введения в Украине штрафа за перевозку детей возрастом до 12 лет без автокресла. Из-за этого многие таксисты отказываются принимать заказ, если придется ехать с ребенком.  Примечательно, что в службе перевозок под названием "Pink taxi" водители - только женщины.

К слову, международная компания Pink Taxi Group Ltd была основана в Великобритании еще два года назад и на данный момент функционирует в 18 странах. Известно, что впервые служба такого  формата появилась в 2006 году в Лондоне. Две предпринимательницы основали Pink Ladies, а за ними инициативу подхватили множество других стран.

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Источник: https://www.facebook.com/pink.taxi.kyiv/?__tn__=HHH-R
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