«Хочу его убрать»: в Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина

Накануне визита российского президента Владимира Путина в Иерусалим, где вчера и сегодня проходит Всемирный форум Холокоста, в Израиле произошел инцидент. Как сообщают местные СМИ, полиция арестовала мужчину, который якобы намеревался убить лидера РФ.

По информации правоохранителей, 22 января в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" к сотруднице полиции обратился молодой человек с вопросом, не приехал ли еще Владимир Путин. Женщина ответила, что нет, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. "Хочу убрать его", - так ответил житель Иерусалима, после чего сотрудник полиции тут же вызвала подмогу. Тогда же суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако в окружном суде это решение обжаловали: подозреваемому в покушении на Путина разрешили выйти на свободу, когда президент РФ покинет Израиль.

Напомним, 24 января президент Владимир Зеленский продолжает пребывать в рамках рабочей поездки в Израиле. Глава Украины встретится с представителями израильских деловых кругов. Известно, что в Израиле также продолжает находиться президент РФ Владимир Путин, об официальной встрече с которым договориться не удалось. Впрочем, в Кремле не исключают, что лидеры государств могут поговорить неофициально – "на ногах".

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