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Стрельба на улице в Германии: шесть человек погибли, есть раненые

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по членам своей семьи

24 января 2020, 16:26
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня средь бела дня в немецком городе Рот-ам-Зе произошла перестрелка. Местные СМИ сообщают о том, что погибло, по меньшей мере, шесть человек и еще несколько получили ранения.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина открыл огонь по зданию по ул. Банхофштрассе, где находились якобы знакомые ему люди. Есть также информация, что стрелок расстрелял членов своей семьи. Сейчас место происшествия оцепили правоохранители. Известно, что погибли шесть человек, есть также раненные.

По неподтвержденной пока информации, 37-летнего подозреваемого в массовом убийстве уже задержали.

Как ранее сообщали "Комментарии", в одном из храмов Техаса произошла перестрелка. Стрелок ворвался в Церковь Христа на Вест-Фривей в городе Уайт-Сеттлмент и открыл огонь по прихожанам. В результате, один человек скончался в храме, другой – по дороге в больницу. Кровавую службу транслировали онлайн, поэтому случившееся увидели тысячи местных жителей.


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Источник: https://comments.ua/
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