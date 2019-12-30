Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 30.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Перестрелка в церкви: кровавую службу в США транслировали онлайн (видео 18+)

Погибло два человека, еще один - в больнице

сегодня, 12:20
Автор:

• Елена Волкова

Вчера утром в одном из храмов Техаса произошла перестрелка. Во время причастия в церковь вошел мужчина с дробовиком, который открыл огонь по верующим. Об этом сообщает "Голос Америки".

Известно, что трагедия произошла во время воскресной службы. Стрелок ворвался в Церковь Христа на Вест-Фривей в городе Уайт-Сеттлмент и открыл огонь по прихожанам. В результате, один человек скончался в храме, другой – по дороге в больницу. По предварительным данным, один из умерших  - сам нападавший, которого в ответ ранил мужчина, находившийся в тот момент в церкви. Кроме того, как сообщают местные медики, в больнице находится еще один человек, у которого диагностировали огнестрельное ранение. Кровавую службу транслировали онлайн, поэтому случившееся увидели тысячи местных жителей.

Как ранее сообщали "Комментарии", 17 ноября в Штатах произошло вооруженное нападение на территории частного дома, где проходила вечеринка. Злоумышленники расстреляли мужчин, которые собрались для просмотра футбольного матча. Погибли четыре человека, еще шесть были ранены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...