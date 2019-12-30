Перестрелка в церкви: кровавую службу в США транслировали онлайн (видео 18+)

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Вчера утром в одном из храмов Техаса произошла перестрелка. Во время причастия в церковь вошел мужчина с дробовиком, который открыл огонь по верующим. Об этом сообщает "Голос Америки".
Известно, что трагедия произошла во время
воскресной службы. Стрелок ворвался в Церковь Христа на Вест-Фривей в городе
Уайт-Сеттлмент и открыл огонь по
прихожанам. В результате, один человек скончался в храме, другой – по дороге в
больницу. По предварительным данным, один из умерших - сам нападавший, которого в ответ ранил
мужчина, находившийся в тот момент в церкви. Кроме того, как сообщают местные
медики, в больнице находится еще один человек, у которого диагностировали
огнестрельное ранение. Кровавую службу транслировали онлайн, поэтому случившееся увидели тысячи местных жителей.
Как ранее сообщали "Комментарии", 17 ноября в Штатах произошло вооруженное нападение на территории частного дома, где проходила вечеринка. Злоумышленники расстреляли мужчин, которые собрались для просмотра футбольного матча. Погибли четыре человека, еще шесть были ранены.
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