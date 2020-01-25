В Афганистане ракета подбила молдавский вертолет: ранены украинцы

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В Афганистане
ракета попала в вертолет молдавской авиакомпании, на борту которого находились
и граждане Украины. Об этом информирует молдавский телеканал TV8, ссылаясь на
данные Гражданского авиационного управления республики.
Инцидент произошел
сегодня в Каяки, провинция Гильменд. Сообщается, что в состав экипажа входили командир
и инженер-механик из Украины. Оба были легко ранены, а второй пилот – гражданин
Молдовы - не пострадал. Согласно информации, вертолет был задействован в
гуманитарной миссии.
По последним данным, воздушное судно было атаковано гранатометом РПГ, находясь на земле.
В Минобороны Афганистана, тем временем, отметили, что самолет принадлежит частной компании и инцидент произошел "по техническим причинам". О пострадавших в сообщении речи не шло.
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал о главных фактах авиакатастрофы "МАУ" в Иране, известных на данный момент. Также эксперты прокомментировали дальнейший ход событий и развитие
расследования трагедии.
"В этой
ситуации чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования
не только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно
приобщенных к этому событию", - подчеркнул политолог Максим Джигун.
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