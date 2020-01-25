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В Афганистане ракета подбила молдавский вертолет: ранены украинцы

В состав экипажа молдавского вертолета, который был подбит ракетой в Афганистане, входили украинцы

сегодня, 19:37
Автор:

• Таисия Ерохина

В Афганистане ракета попала в вертолет молдавской авиакомпании, на борту которого находились и граждане Украины. Об этом информирует молдавский телеканал TV8, ссылаясь на данные Гражданского авиационного управления республики.

Инцидент произошел сегодня в Каяки, провинция Гильменд. Сообщается, что в состав экипажа входили командир и инженер-механик из Украины. Оба были легко ранены, а второй пилот – гражданин Молдовы - не пострадал. Согласно информации, вертолет был задействован в гуманитарной миссии.

По последним данным, воздушное судно было атаковано гранатометом РПГ, находясь на земле.

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В Минобороны Афганистана, тем временем, отметили, что самолет принадлежит частной компании и инцидент произошел "по техническим причинам". О пострадавших в сообщении речи не шло.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о главных фактах авиакатастрофы "МАУ" в Иране, известных на данный момент. Также эксперты прокомментировали дальнейший ход событий и развитие расследования трагедии.

"В этой ситуации чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования не только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно приобщенных к этому событию", - подчеркнул политолог Максим Джигун.


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Источник: http://tv8.md/2020/01/25/noi-detalii-despre-elicopterul-care-a-fost-atacat-azi-in-afganistan/
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