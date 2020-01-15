Неделя после авиакатастрофы в Иране: топ-факты трагедии и "невиновность" руководителей атаки

Сегодня, 15 января, прошла ровно неделя после жуткой авиакатастрофы Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в столице Ирана Тегеран, унесшей 176 жизней. "Комментарии" собрали всю имеющуюся на данный момент информацию о трагедии и узнали у экспертов возможные сценарии развития событий.

Хроника событий: замалчивание ракетной атаки и выделение компенсаций

8 января около 4:30 вблизи международного аэропорта в Тегеране потерпел крушение Boeing 737 "МАУ" рейса PS 752 (Тегеран – Киев). На борту лайнера находилось 176 человек, среди которых малыш 2018 года рождения, дети возрастом до 10-ти, и большинство – пассажиры возрастом 20-30 лет. Всего погибло 11 граждан Украины, 9 из которых- члены экипажа самолета.





Также жертвами стали граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63, Швеции - 10, Афганистана - 4, Германии - 3 и Великобритании - 3. В тот же день Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту крушения самолета. А 9 января в Украине был объявлен днем траура.

Сразу появилась информация о том, что самолет разбился, как только взлетел. Предварительно, причиной трагедии озвучивали "технические неисправности", а в Тегеране заявили, что якобы воспламенился двигатель. В украинской компании ответили, что ошибка экипажа и технические проблемы были исключены. Самолет был 2016 выпуска, полученный непосредственно с завода Boeing, до этого нигде не эксплуатировался и 6 января успешно прошедший проверку. Команда на борту была опытная, с многочасовым стажем полетов.

В первые же дни в сети появились фото обломков ракеты близ места катастрофы и видео вероятной ракетной атаки на украинский лайнер. Только 11 января власти Исламской Республики Иран публично объявили о том, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По их данным, воздушное судно якобы приблизилось к базе корпуса, а ошибка обстрела была вызвана "авантюристскими действиями США" накануне. Первых подозреваемых в Иране начали арестовывать 14 января. В этот же день в сети опубликовано видео поражения украинского самолета двумя ракетами. Иранцы, тем временем, устроили протесты против действий своей власти, а многие деятели медиа, спорта публично признали пропагандистскую политику страны, оставили работу и даже выехали из Ирана.

















Сегодня правительство в течение этой недели пообещало выплатить семьям погибших украинцев по 200 000 гривен помощи. Кроме того, по словам украинского президента, возвращение тел погибших из Ирана в Украину может состояться в воскресенье, 19 января. А 20 января в Украине планируют начать расшифровку черных ящиков украинского самолета, которые должны доставить из Ирана.

Отметим, что в аэропорт "Борисполь" люди продолжают приносить цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе под Тегераном.





Экспертный разбор: о поведении властей и риске "затягивания" дела

Спустя неделю после ужасной трагедии "Комментарии" попросили экспертов дать прогнозы относительно дальнейшего хода событий и развития расследования авиакатастрофы.

Политолог Максим Джигун считает, что скорее всего политическое руководство Ирана будет пытаться перекинуть всю ответственность на непосредственных исполнителей сбивания самолета, а вот военная верхушка страны и руководство этого преступления - останутся неприкосновенным.

"В этой ситуации чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования не только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно приобщенных к этому событию", - подчеркивает политолог.

Также он отмечает, что президент Украины и его ближайшее окружение относятся осторожно к этой теме. По мнению Джигуна, Владимир Зеленский опасался политизации этого процесса и возможных манипуляций по данному делу, поэтому более или менее понятную позицию главы государства украинцы услышали со временем.

"Заявление же Верховной Рады Украины стало едва ли не единственным стратегически важным документом в деле расследования причин трагедии украинского самолета, который должен помочь установить истину, - отметил политолог. - Скорее всего, расследование затянется из-за сложности этой ситуации и ее последствий. Вместе с тем, для Украины установление истины должно стать одним из главных приоритетов".

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко также сообщил, что есть риск, что накажут лишь исполнителей, а не, к примеру, руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А вот вопрос выплаты компенсаций, по мнению эксперта, после того, как Иран признал свою вину и ответственность за авиакатастрофу, - скорее технический.

"Либо сам Иран заявит определенную сумму, либо пострадавшие стороны (Украина, ряд других стран) будут договариваться с иранским руководством о компенсации семьям погибших, - отметил политконсультант. - В переговорах, наверное, будет участвовать страховая компания. Но могут быть и прямые выплаты иранским руководством пострадавшим. Дело лишь в суммах и в том, когда именно они будут выплачены".

Говоря о реакции украинских властей на катастрофу, Фесенко обратил внимание на принципиально важный факт, по его мнению.

"Сдержанно (в отличие от США и Канады) на катастрофу реагировали не только власти Украины, но и руководство ЕС, позиция которого во многом совпала с позицией официального Киева, - отмечает политолог. - В Евросоюзе опасались, что конфликт может обостриться (вплоть до военной фазы) в связи с известным напряжением между США и Ираном. А потому, как и наши власти (позицию которых некоторые раскритиковали, требуя жестких заявлений), настаивали на тщательном расследовании причин катастрофы".

По мнению Фесенко, такая позиция была правильной.

"Если бы мы делали резкие, агрессивные заявления в адрес Ирана, это могло бы затруднить расследование. Выбирая между дипломатией громких эмоциональный заявлений и – осторожных, действительно дипломатических – выбор в пользу второго сценария, на мой взгляд, был оправдан", - сказал эксперт.

А вот заявление о катастрофе, сделанное вчера украинским парламентом, по словам Фесенко, никакого влияния на расследование и на ситуацию вокруг авиакатастрофы не имеют, в отличие от заявлений президента.

Развитие ситуации вокруг гибели украинского самолета в Иране, считает политический эксперт Евгений Магда, продемонстрировало слабость и неподготовленность нынешней украинской команды к управлению страной.

"Ряд госчиновников даже не вернулся из отпусков после сообщения о гибели украинского "Боинга" в Иране, - напомнил эксперт. - Затянувшийся период молчания, равно как слишком долгое возвращение Владимира Зеленского из вояжа в Оман привели к тому, что доверие к власти может быть серьезно подорвано. Возможно, уже в феврале социсследования это покажут".

По мнению Магды, наша страна не сумела ни усилить позиции в регионе Персидского залива, ни продемонстрировать эффективную заботу о своих согражданах. Стремясь не обидеть какую-то другую страну, говорит политолог, наши власти якобы проигнорировали интересы граждан Украины.

Напомним, до этого эксперты специально для "Комментариев" спрогнозировали позицию Украины по Ирану, проанализировали версии конспирологов и прокомментировали признание Ирана.

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