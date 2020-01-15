Неделя после авиакатастрофы в Иране: топ-факты трагедии и "невиновность" руководителей атаки

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Сегодня, 15
января, прошла ровно неделя после жуткой авиакатастрофы Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в столице Ирана Тегеран, унесшей
176 жизней. "Комментарии" собрали всю имеющуюся на данный момент информацию о
трагедии и узнали у экспертов возможные сценарии развития событий.
Хроника событий: замалчивание ракетной атаки и
выделение компенсаций
8 января около 4:30 вблизи международного аэропорта в Тегеране потерпел крушение Boeing 737 "МАУ" рейса PS 752 (Тегеран – Киев). На борту лайнера находилось 176 человек, среди которых малыш 2018 года рождения, дети возрастом до 10-ти, и большинство – пассажиры возрастом 20-30 лет. Всего погибло 11 граждан Украины, 9 из которых- члены экипажа самолета.
Также жертвами стали граждане Ирана - 82 человека, Канады - 63, Швеции - 10, Афганистана - 4, Германии - 3 и Великобритании - 3. В тот же день Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту крушения самолета. А 9 января в Украине был объявлен днем траура.
Сразу появилась информация о том, что самолет разбился, как только взлетел. Предварительно, причиной трагедии озвучивали "технические неисправности", а в Тегеране заявили, что якобы воспламенился двигатель. В украинской компании ответили, что ошибка экипажа и технические проблемы были исключены. Самолет был 2016 выпуска, полученный непосредственно с завода Boeing, до этого нигде не эксплуатировался и 6 января успешно прошедший проверку. Команда на борту была опытная, с многочасовым стажем полетов.
В первые же дни в сети появились фото обломков ракеты близ места катастрофы и видео вероятной ракетной атаки на украинский лайнер. Только 11 января власти Исламской Республики Иран публично объявили о том, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По их данным, воздушное судно якобы приблизилось к базе корпуса, а ошибка обстрела была вызвана "авантюристскими действиями США" накануне. Первых подозреваемых в Иране начали арестовывать 14 января. В этот же день в сети опубликовано видео поражения украинского самолета двумя ракетами. Иранцы, тем временем, устроили протесты против действий своей власти, а многие деятели медиа, спорта публично признали пропагандистскую политику страны, оставили работу и даже выехали из Ирана.
Сегодня правительство в течение этой недели пообещало выплатить семьям погибших украинцев по 200 000 гривен помощи. Кроме того, по словам украинского президента, возвращение тел погибших из Ирана в Украину может состояться в воскресенье, 19 января. А 20 января в Украине планируют начать расшифровку черных ящиков украинского самолета, которые должны доставить из Ирана.
Отметим, что в аэропорт "Борисполь" люди продолжают приносить цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе под Тегераном.
Экспертный разбор: о поведении властей и риске "затягивания" дела
Спустя неделю
после ужасной трагедии "Комментарии" попросили экспертов дать прогнозы
относительно дальнейшего хода событий и развития расследования авиакатастрофы.
Политолог Максим
Джигун считает, что скорее всего политическое руководство Ирана будет пытаться
перекинуть всю ответственность на непосредственных исполнителей сбивания
самолета, а вот военная верхушка страны и руководство этого
преступления - останутся неприкосновенным.
"В этой ситуации
чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования не
только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно
приобщенных к этому событию", - подчеркивает политолог.
Также он отмечает,
что президент Украины и его ближайшее окружение относятся осторожно к этой теме.
По мнению Джигуна, Владимир Зеленский опасался политизации этого процесса и возможных
манипуляций по данному делу, поэтому более или менее понятную позицию главы
государства украинцы услышали со временем.
"Заявление же
Верховной Рады Украины стало едва ли не единственным стратегически важным
документом в деле расследования причин трагедии украинского самолета, который должен
помочь установить истину, - отметил политолог. - Скорее всего, расследование
затянется из-за сложности этой ситуации и ее последствий. Вместе с тем, для
Украины установление истины должно стать одним из главных приоритетов".
Политолог, политический
консультант Владимир Фесенко также сообщил, что есть риск, что накажут лишь
исполнителей, а не, к примеру, руководителей Корпуса стражей
исламской революции (КСИР). А вот вопрос выплаты компенсаций, по мнению
эксперта, после того, как Иран признал свою вину и ответственность за
авиакатастрофу, - скорее технический.
"Либо сам Иран
заявит определенную сумму, либо пострадавшие стороны (Украина, ряд других стран)
будут договариваться с иранским руководством о компенсации семьям погибших, -
отметил политконсультант. - В переговорах, наверное, будет участвовать
страховая компания. Но могут быть и прямые выплаты иранским руководством
пострадавшим. Дело лишь в суммах и в том, когда именно они будут выплачены".
Говоря о реакции
украинских властей на катастрофу, Фесенко обратил внимание на принципиально
важный факт, по его мнению.
"Сдержанно (в
отличие от США и Канады) на катастрофу реагировали не только власти Украины, но
и руководство ЕС, позиция которого во многом совпала с позицией официального
Киева, - отмечает политолог. - В Евросоюзе опасались, что конфликт может
обостриться (вплоть до военной фазы) в связи с известным напряжением между США
и Ираном. А потому, как и наши власти (позицию которых некоторые
раскритиковали, требуя жестких заявлений), настаивали на тщательном
расследовании причин катастрофы".
По мнению
Фесенко, такая позиция была правильной.
"Если бы мы
делали резкие, агрессивные заявления в адрес Ирана, это могло бы затруднить
расследование. Выбирая между дипломатией громких эмоциональный заявлений и –
осторожных, действительно дипломатических – выбор в пользу второго сценария, на
мой взгляд, был оправдан", - сказал эксперт.
А вот заявление о
катастрофе, сделанное вчера украинским парламентом, по словам Фесенко, никакого
влияния на расследование и на ситуацию вокруг авиакатастрофы не имеют, в отличие
от заявлений президента.
Развитие ситуации
вокруг гибели украинского самолета в Иране, считает политический эксперт
Евгений Магда, продемонстрировало слабость и неподготовленность нынешней
украинской команды к управлению страной.
"Ряд
госчиновников даже не вернулся из отпусков после сообщения о гибели украинского
"Боинга" в Иране, - напомнил эксперт. - Затянувшийся период молчания,
равно как слишком долгое возвращение Владимира Зеленского из вояжа в Оман
привели к тому, что доверие к власти может быть серьезно подорвано. Возможно,
уже в феврале социсследования это покажут".
По мнению Магды,
наша страна не сумела ни усилить позиции в регионе Персидского залива, ни
продемонстрировать эффективную заботу о своих согражданах. Стремясь не обидеть
какую-то другую страну, говорит политолог, наши власти якобы проигнорировали интересы
граждан Украины.
Напомним, до
этого эксперты специально для "Комментариев" спрогнозировали позицию Украины по
Ирану, проанализировали версии конспирологов и прокомментировали признание Ирана.
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