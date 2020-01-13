Иранцы бастуют после авиакатастрофы самолета "МАУ": "Наш враг прямо здесь"

Вчера по всему Ирану второй день кряду проходили массовые митинги и шествия. После того, как их власть созналась в том, что именно они сбили самолет украинской компании "МАУ" со 176 людьми на борту, местные жители требуют отставки главы Ирана – аятолы Али Хаменеи.

Как сообщает Reuters, один из митингов состоялся возле университета в Тегеране. Люди скандировали, что их враг – не США, а "наш враг – прямо здесь". Аналогичные акции протеста состоялись и возле других вузов по всей стране. Напомним, в авиакатастрофе погибли 82 жителя Ирана – в основном, молодые люди, которые возвращались на учебу после зимних каникул.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

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