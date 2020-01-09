Bellingcat опубликовали доказательства того, что украинский самолет в Иране сбила ракета

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Международная экспертно-журналистская группа
Bellingcat опубликовала доказательства того, что самолет Boeing-737 "Международных
авиалиний Украины" сбила ракета.
Сообщается, что в Bellingcat проанализировали видео, которое появилось в сети вечером в четверг, 9 января, на котором вероятно зафиксирован момент попадания ракеты в самолет недалеко от Тегерана. Подлинность видео подтвердил для New York Times человек, который его снимал. Также издание получило видео в высоком разрешении и подтвердило его подлинность. Ниже приводится аннотированная версия видео, созданного Джейком Годином (Newsy), в которой освещаются события короткого клипа.
"Мы проанализировали новое видео, очевидно, показывающее взрыв в воздухе недалеко от Тегерана. Мы геолокировали видео на западный Паранд, пригород Тегерана, в координатах 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток - в сторону траектории полета #PS752. Измерив время, которое потребовалось камере, чтобы услышать взрыв, мы оценили расстояние события (красный круг) и сверили его с геолокацией видео и траекторией полета #PS752 (взято из FlightRadar24)", - говорится в сообщении Bellingcat на странице в Facebook.
Как сообщали
"Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко
от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
В четверг, 9 января, западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
СНБО
рассматривает четыре версии
крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской
зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА,
разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту
самолета.
Офис генерального
прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные
внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или
эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для
дальнейшего расследования в Национальную полицию.
Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета
"МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины. А вечером 9 января Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев и пообещал им оказать всю необходимую помощь.
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