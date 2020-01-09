Bellingcat опубликовали доказательства того, что украинский самолет в Иране сбила ракета

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доказательства того, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" сбила ракета.



Сообщается, что в Bellingcat проанализировали видео, которое появилось в сети вечером в четверг, 9 января, на котором вероятно зафиксирован момент попадания ракеты в самолет недалеко от Тегерана. Подлинность видео подтвердил для New York Times человек, который его снимал. Также издание получило видео в высоком разрешении и подтвердило его подлинность. Ниже приводится аннотированная версия видео, созданного Джейком Годином (Newsy), в которой освещаются события короткого клипа.

"Мы проанализировали новое видео, очевидно, показывающее взрыв в воздухе недалеко от Тегерана. Мы геолокировали видео на западный Паранд, пригород Тегерана, в координатах 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток - в сторону траектории полета #PS752. Измерив время, которое потребовалось камере, чтобы услышать взрыв, мы оценили расстояние события (красный круг) и сверили его с геолокацией видео и траекторией полета #PS752 (взято из FlightRadar24)", - говорится в сообщении Bellingcat на странице в Facebook.





Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

В четверг, 9 января, западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины. А вечером 9 января Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев и пообещал им оказать всю необходимую помощь.