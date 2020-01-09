Авиакатастрофа самолета "МАУ" в Иране: Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером встретился с родственниками украинцев, которые погибли во время крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.



Глава государства заявил, что родственники погибших в авиакатастрофе украинцев получат всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Кроме того, он заверил, что украинская сторона сделает все возможное для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы, которая произошла 8 января недалеко от Тегерана.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.

Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной страницей в истории и Украины.

Стоит отметить, западные силовики считают, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой.