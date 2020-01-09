Авиакатастрофа самолета "МАУ" в Иране: Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев

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Президент
Украины Владимир Зеленский сегодня вечером встретился с родственниками
украинцев, которые погибли во время крушения самолета Boeing-737 "Международных
авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.
Глава государства заявил, что родственники погибших в авиакатастрофе украинцев получат всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Кроме того, он заверил, что украинская сторона сделает все возможное для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы, которая произошла 8 января недалеко от Тегерана.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер
потерпел крушение недалеко от тегеранского
международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения
украинского пассажирского самолета в Иране стало
возгорание двигателя. Однако в
авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке
экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые
получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во
время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ":
поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим
объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим
причинам, а также теракт на борту самолета.
Офис генерального
прокурора начал
досудебное расследование по
факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее
гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в
Национальную полицию.
Украинским компания запретили
осуществлять полеты в Иран до
выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку
летной пригодности всего
гражданского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором идет
речь о том, что 9 января в стране объявлен днем траура. Кроме того Зеленский опубликовал
видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что 8 января стало черной
страницей в истории и Украины.
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