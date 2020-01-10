Катастрофа самолета «МАУ»: эксперты спрогнозировали позицию Украины по Ирану

Представители ряда стран предполагают, что разбившийся 8 января неподалеку от Тегерана рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) (погибли все пассажиры и члены экипажа - 176 человек: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании), мог быть сбит ракетами наземно-воздушной типа "Тор М-1", изготовленными в России и запущенными с секретной иранской военной базы IRSG.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какими должны быть действия украинских властей, если эта версия подтвердится, а также - как это может отразиться на геополитической арене.



“Адекватного ответа” не будет

В настоящий момент представители США, Великобритании, Канады и Австралии выступили с заявлениями о том, что украинский самолет над Тегераном был сбит иранской ракетой неумышленно, отмечает политолог Кирилл Сазонов.



"Иран пока отказывается признать этот факт, но уже есть видео попадания ракеты в самолет и даже установлена база, с которой она была запущена, - говорит эксперт. - По непроверенным данным, ракет было две. Так что официальное обвинение, которое предъявят Ирану, вопрос времени, причем не очень большого".



Украина в данной ситуации будет действовать исключительно дипломатическими методами, уверен Сазонов. Кроме того родственники жертв и представители авиакомпании МАУ подадут иски.



"Разговоры об “адекватном ответе Ирану", которые озвучивают горячие головы в нашей стране, внимания не заслуживают, - уверен политолог. - Не будет же Украина, в конце концов, объявлять Ирану войну или сбивать самолеты. Об этом даже говорить всерьез не стоит".



Ситуация, по словам Сазонова, усложняется тем, что "Тор-М1" официально не состоит на вооружении вооруженных сил Ирана.



"Эти комплексы есть у Корпуса стражей исламской революции, который недавно был признан США террористической организацией. Кому в таком случае выставлять иск и предъявлять претензии – непонятно", - резюмирует политолог.



С мыслями о “Нормандии”

Сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко подчеркивает, что вопрос о расследовании причины крушения является в первую очередь политическим.



"Поэтому каждая из сторон (США и Иран) пытаются сформировать информационную повестку по данной теме в своих интересах. Очевидно, что версия о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, наиболее выгодна для США, так как она усиливает месседж американцев о том, что "Иран – страна-террорист". В свою очередь, это неким образом легитимирует военные действия США против Ирана", - поясняет эксперт.



Именно поэтому, уверен Степаненко, украинской власти стоит рассматривать только те версии, которые опираются на реальные доказательства, а не на "скрытые источники".



"В случае, если эта версия окажется истинной, и это будет реально доказано, Украина должна будет предпринять ряд дипломатических мер, которые бы преследовали цель "наказать" Иран как виновника данной катастрофы, - считает эксперт. - Проблема заключается в том, что у Украины нет реальных рычагов давления на Иран. Наши страны не имеют существенных экономических взаимоотношений, поэтому введение экономических санкций против Ирана имело бы скорее символический характер".



Наиболее вероятным, по мнению Степаненко, выглядит введение дипломатических санкций. К примеру, сокращение дипломатической миссии Ирана в Украине, или же разрыв дипломатических контактов в принципе. Также Украина может публично поддержать введение новых экономических санкций США против Ирана, которые уже анонсировал президент Трамп.



"В случае подтверждения озвученной версии, наиболее реальное влияние на геополитическую раскладку для Украины будет иметь "российский фактор", в том числе – в ракурсе урегулирования конфликта на востоке нашей страны, - продолжает эксперт. - Возможный факт того, что украинский самолет был сбит ракетой именно российского производства, будет требовать соответствующей реакции со стороны украинской власти. На этом будет настаивать часть оппозиционных сил”.



Политолог также допустил, что реакция президента Зеленского будет довольно аккуратной.



“В противном случае будет поставлена под угрозу планируемая встреча в нормандском формате в марте этого года”, - пояснил он.



Степаненко предполагает, что Зеленский не захочет ставить под угрозу возможность продолжить работу над урегулированием конфликта на Донбассе, так как это перечеркнет уже проделанную работу в этом направлении, а также закроет "окно возможностей" в этом вопросе.



"Поэтому Украина уже в некотором роде находится на геополитической растяжке в связи с данной катастрофой. Президенту Зеленскому придется искать возможности продемонстрировать виртуозный "дипломатический шпагат", который бы позволил сохранить хорошие отношения как с США, так и с Россией, а также сохранить лицо на внутреннеполитической арене", - резюмирует представитель МЦПД.



Как сообщал сайт “Комментарии”, власти Ирана официально опровергли причастность к крушению самолета “МАУ”.

