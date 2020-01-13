Крушение самолета "МАУ": эксперты не исключили версий конспирологов

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно версий, что уничтожение самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране ракетами было не трагической случайностью (как это сейчас пытаются доказать), а целенаправленными действиями.



Напомним, что 8 января неподалеку от Тегерана рухнул рейс PS752 "МАУ". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 176 человек: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. 11 января иранские власти признали, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



"Человеческий фактор", а также "угроза вторжения США", обозначенные властями Ирана как основные причины трагедии, подвергаются сомнению. Среди конспирологических версий рассматриваются:



1. Действия людей, заинтересованных в ослаблении позиций КСИР. Мол, именно КСИР мешает воплотить в жизнь ядерную сделку, заключенную между США и Ираном. И именно КСИР следует ослабить (убрать, дискредитировать), чтобы наладить отношение между Вашингтоном и Тегераном в частности, и на Ближнем Востоке – в целом.



2. "Рука Кремля" (якобы КСИР действовал совместно с Москвой, а уничтожение самолета хотели выдать за американский удар – якобы последовавший после иранской атаки на американскую базу в Ираке). Эскалация на Ближнем востоке якобы очень на руку РФ: цены на нефть растут, США втягиваются в конфликт, миру – не до российской агрессии против Украины; опять же – можно перебить тему уничтожения малайзийского "Боинга" ведь приближается Международный трибунал.



3. "Рука США" (якобы то ли республиканцы, то ли демократы пытаются ослабить позиции друг друга в преддверии выборов президента, намеченных на осень), возможно даже в "спайке" с иранскими властями.

Иран договорился с США

Политолог, общественный деятель Александр Лазарев уверен, что ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, что привело к трагедии рейса PS752, нужно рассматривать комплексно, целостно и разбираться в первопричинах. По его мнению, первопричиной является ликвидация командующего спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани и главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Они были убиты 3 января в Ираке ракетным ударом американского беспилотника.

"Американские демократы таким образом пытались подставить президента-республиканца Трампа, видя, что он явно выходит сухим из воды в деле об импичменте. Требовалось срочно инициировать внешние события, которые создали бы новый повод для исков против Трампа. И уничтожение Сулеймани без согласования с Конгрессом - могло быть таковым. Оппоненты Трампа заявили, что он бросил динамит в бочку с порохом на Ближнем Востоке, чуть ли не начал Третью мировую войну", - говорит Лазарев.



По его мнению, на ракетный удар должна была последовать ответная реакция Ирана, а в результате эскалации конфликта должны были погибнуть американские граждане. Это бы подорвало рейтинг Трампа.



"Но войны не хотели ни Штаты, ни Иран. И, скорее всего, были проведены кулуарные переговоры между Тегераном и Вашингтоном - об ответе Ирана. Да, я считаю, что ответ был согласован с США, - подчеркивает Лазарев. - В результате иранцы нанесли удар по пустым американским базам на территории Ирака. Все военные были заранее выведены либо находились в бункере. Вряд ли случайно".



Логичной реакций Штатов был бы ответ за такую акцию. А Трамп заявляет – никакого ответа (военного) не будет. Лишь – санкции.



"Как так? Нужно что-то делать, чтобы не подорвать международный авторитет США. Нужно перебить неудобный для США информационный повод. И понизить статус Ирана в мире. И тут происходит гибель украинского "Боинга" в Иране. И мы видим замещение одного инфоповода другим. И все уже забыли, что американцы не ответили на удар Ирана. Даже начаты подвижки к примирению. И вырисовывается картина, что сбитие "Боинга" могло произойти по общему согласованию США и Ирана. Но доказать это будет, безусловно, сложно, если не невозможно", - резюмирует Лазарев.

Подставляться глупо

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов не думает, что возможно будет докопаться до истины в деле о катастрофе украинского "Боинга" в Иране. К тому же, подчеркивает он, люди даже явные факты интерпретируют в зависимости от своих убеждений – политических, религиозных и так далее.



"То, что КСИР взял на себя ответственность за происшедшее, в криминально плане называет эксцессом исполнителя, - отмечает Дымов. - Учитывая сложную структуру Ирана, где система управления находится в нескольких центрах, она, действительно, может давать сбой. Понятно, что и в КСИР, который имеет определенные разветвления, а подчиняется не президенту Рухани, а верховному лидеру (аятолле) Хаменеи, тоже имеется конкуренция. И враги. Те же иранские военные недоброжелательно относятся к КСИР. В частности, армия не получила новые истребители, потому что КСИР не хотел усиления военных".



Кроме того, КСИР контролирует около 20-25% экономики страны и почти весь теневой рынок нефти, который в условиях эмбарго достаточно крупный.



"Американцы не могут быть причастны к трагедии, - уверен политэксперт. - Всё контролируется со спутников, есть международные независимые исследовательские агентства. Желающих "замочить Америку" хватает. И так "подставляться" ради каких бы то ни было политических дивидендов – глупо. Главным бенефициаром были бы тогда основные конкуренты США – Китай и РФ".



Версия о том, что Россия каким-либо образом стоит за трагедий, более реалистична (по вышеуказанным причинам, которые выгодны Кремлю), но вряд ли доказуема, считает Дымов.



"Уничтоженный американцами Сулеймани в своё время встречался с Путиным, обещая ему легкую победу в Сирии в 2015 году. После чего РФ ввязалась в события в Сирии. Но нельзя из-за таких параллелей и явной выгоды РФ говорить, что Россия непосредственно давала команду сбивать украинский самолет, - подчеркивает политэксперт. – При этом показательна реакция России на разворачивание конфликта. Когда Трамп заявил, что не будет разворачивать войну из-за обстрела американской базы, российской пропаганда заявила, что американский президент испугался, а Иран доказал свою силу".

"Гражданские" против КСИР

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли не рассматривает как серьезную версию о "руке Кремля", которую некоторые комментаторы пытаются найти в любом событии, связанном с Украиной.

"Идти на такой риск в угоду россиянам, учитывая все риски для своего существования, иранскому режиму смысла, мягко говоря, не было, - уверен Яли. - Кроме того, Иран в тот момент находился буквально "под микроскопом" американской разведки. Так "подставляться", рискуя начать полномасштабный конфликт с США, и не имея военного паритета с ними – смерти подобно. Особенно после угроз Трампа нанести удар по 52 объектам накануне".



А вот у версии касательно использования трагедии для ослабления КСИР, по мнению эксперта, есть определенные основания. Эту версию подтверждает противостояние внутри КСИР, а также конфронтация Корпуса с "гражданскими", которые не хотят конфликта с США.



"Итог - массовые протесты осенью прошлого года, в ходе жестокого разгона которого погибли сотни людей, - напоминает Максим Яли. - После признания КСИР в уничтожении украинского "Боинга" в Тегеране и других крупных городах возобновились массовые протесты. Исчезла сплоченность иранского общества после убийства Сулеймани, которая появилась перед внешней угрозой".



Однако всей правды об этой трагедии мы, скорее всего, никогда не узнаем, резюмирует политолог.

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