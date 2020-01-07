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Похороны Сулеймани: в давке погибли 40 человек, сотни пострадавших

Похороны Сулеймани пришлось перенести

сегодня, 15:06
Автор:

• Мария Чиренко

В иранском городе Керман на церемонии похорон генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в давке погибли 40 человек и свыше 200 получили травмы, передает ВВС.

На похороны в родной город генерала приехали сотни тысяч человек. 

"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - заявил руководитель службы скорой помощи Кермана.

Командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами во время траурного митинга обещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты".

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи заявил, что похоронить генерала во вторник, 7 января, невозможно из-за наплыва желающих с ним проститься. И поэтому церемонию пришлось отложить. Новая дата и время похорон назовут позже.

Стоит отметить, что акции в память о Сулеймани проходят во многих городах Ирана. Участники скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани

В ответ парламент Ирака принял решение о необходимости вывода американского контингента с территории страны. 

Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск.

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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-51019738
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