Похороны Сулеймани: в давке погибли 40 человек, сотни пострадавших

В иранском городе Керман на церемонии похорон генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в давке погибли 40 человек и свыше 200 получили травмы, передает ВВС.



На похороны в родной город генерала приехали сотни тысяч человек.



"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - заявил руководитель службы скорой помощи Кермана.



Командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами во время траурного митинга обещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты".



Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи заявил, что похоронить генерала во вторник, 7 января, невозможно из-за наплыва желающих с ним проститься. И поэтому церемонию пришлось отложить. Новая дата и время похорон назовут позже.



Стоит отметить, что акции в память о Сулеймани проходят во многих городах Ирана. Участники скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".



Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.



В ответ парламент Ирака принял решение о необходимости вывода американского контингента с территории страны.



Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск.