Похороны Сулеймани: в давке погибли 40 человек, сотни пострадавших

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В иранском городе Керман на церемонии похорон генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в давке погибли 40 человек и свыше 200 получили травмы, передает ВВС.
На похороны в родной город генерала приехали сотни тысяч человек.
"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - заявил руководитель службы скорой помощи Кермана.
Командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами во время траурного митинга обещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты".
Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи заявил, что похоронить генерала во вторник, 7 января, невозможно из-за наплыва желающих с ним проститься. И поэтому церемонию пришлось отложить. Новая дата и время похорон назовут позже.
Стоит отметить, что акции в память о Сулеймани проходят во многих городах Ирана. Участники скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".
Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.
В ответ парламент Ирака принял решение о необходимости вывода американского контингента с территории страны.
Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск.
Новости партнеров
Новости