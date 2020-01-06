Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск

Возглавляемая Америкой международная коалиция по борьбе с "Исламским государством" известила власти Ирака о выводе войск. Об этом говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке, передает Reuters.

Как говорится в послании, международная коалиция начнет вывод войск "из уважения к суверенитету Ирака".

"Силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - говорится в сообщении.

Стало известно, американский президент Дональд Трамп обсудит с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию вокруг Ирана.

"Я ожидаю, что этот вопрос будет поднят (на переговорах) с премьер-министром Мицотакисом", - сказал он журналистам.

Ранее представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что работа международной коалиции во главе с США в Ираке будет ограничена консультациями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения. Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по иранским объектам культурного значения.