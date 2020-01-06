Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск

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Возглавляемая Америкой международная коалиция по борьбе с "Исламским
государством" известила власти Ирака о выводе войск. Об этом говорится в
послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке, передает Reuters.
Как говорится в послании, международная коалиция начнет вывод войск "из уважения к суверенитету
Ирака".
"Силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и
недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума,
поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - говорится в сообщении.
Стало известно, американский президент Дональд Трамп обсудит с
премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию вокруг Ирана.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет поднят (на переговорах)
с премьер-министром Мицотакисом", - сказал он журналистам.
Ранее представитель главнокомандующего
вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что работа международной коалиции
во главе с США в Ираке будет ограничена консультациями.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения. Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по иранским объектам культурного значения.
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