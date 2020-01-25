Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 26.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Крушение «МАУ» в Иране: стало известно, почему не было закрыто воздушное пространство
НОВОСТИ Все новости

Крушение «МАУ» в Иране: стало известно, почему не было закрыто воздушное пространство

Небо над Ираном накануне страшной авиакатастрофы «МАУ» было открыто из-за одного «важного рейса»

25 января 2020, 22:44
Автор:

• Таисия Ерохина

Накануне ужасной авиакатастрофы Boeing 737 "МАУ" под Тегераном в воздушном пространстве страны находился еще один самолет – в Иран летели "важные люди" на прощание с генералом Касемом Сулеймани.  Об этом стало известно из сообщений Iran International в Twitter.

Так, говорится, что "высокопоставленные члены руководства ХАМАСа (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, - ред.) были пассажирами рейса Qatar Airways, который вылетел из Тегерана в Доху незадолго до того, как был сбит украинский рейс". На борту находились Исмаил Хания, Усама Хамдан и Мусса Абу Марзук, которые летели на церемонию похорон генерала Сулеймани.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна не закрыла воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

иранн.JPG

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из экспертов расследования катастрофы в Иране, рассказал о "свернутых бульдозером обломках самолета" и "куче народа" на месте трагедии. Так, когда украинские специалисты прибыли на место падения самолета, то увидели там большое количество людей.

"Иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки, кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - рассказал эксперт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/IranIntl_En/status/1221092955311759361
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...