Подробности гибели Коби Брайанта: на борту вертолета было 9 человек

На борту вертолета Sikorsky S-76, который вчера потерпел крушение в калифорнийском жилом районе Калабасас при неизвестных обстоятельствах, помимо легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта находилось еще восемь человек. Об этом сообщает издание ABC News.

Напомним, 41-летний Брайант разбился вчера около 10:00 по местному времени. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла. Позже выяснилось, что на борту вертолета также находились главный тренер бейсбольного клуба Orange Coast вместе с женой и дочерью. Имена остальных четырех жертв пока не называют: их обнародуют после того, как сообщат о трагедии родным.

Как ранее писали "Комментарии", по предварительным данным, на борту вертолета произошло возгорание. Коби, как известно, много лет путешествовал на вертолете, начиная с того времени, когда он играл за "Лейкерс". У спортсмена остались жена Ванесса и три дочери: Наталья, Бьянка и новорожденная Капри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!