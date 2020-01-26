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Легендарный баскетболист НБА разбился на вертолете

Вместе с американцем погибло еще четыре человека

26 января 2020, 22:12
Автор:

• Ростопира Наталья

В Калифорнии погиб 41-летний легендарный профессиональный баскетболист Коби Брайант. Об этом передает американская новостная служба TMZ. 

В сообщении говорится, что пятикратный чемпион НБА погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе сегодня, 26 января. Отмечается, что Кобе путешествовал по меньшей мере с тремя другими людьми на своем частном вертолете, когда он упал. По данным очевидцев, вертолет бесконтрольно передвигался в воздухе до того, как он заглох. По предварительным данным на борту вертолета произошло возгорание, официальная причина аварии выясняется.
Кобе, как известно, много лет путешествовал на вертолете, начиная с того времени, когда он играл за "Лейкерс". Стоит отметить, что у спортсмена остались его жена Ванесса и их четыре дочери - Джанна, Наталья, Бьянка и их новорожденная Капри.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии женщина влюбленна в 40-тонный Боинг, и хочет выйти за него замуж. Женщина планирует перебраться жить в ангар,чтобы быть рядом с "любимым".


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Источник: https://www.tmz.com/2020/01/26/kobe-bryant-killed-dead-helicopter-crash-in-calabasas/
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