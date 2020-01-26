В Германии женщина хочет выйти замуж за 40-тонный самолет

Девушка из Германии влюбленна в 40-тонный самолет Boeing 737 и хочет выйти за него замуж. Как передает издание The Mirror, 30-летняя Мишель Кобке утверждает, что последние шесть лет она влюблена в самолет - даже называет его "любовью всей своей жизни".

Отмечается, что немка приняла решение жениться на Боинге после того, как впервые увидела его через окно в берлинском аэропорту Тегель в 2014 году. Однако "познакомится" лично им удалось лишь в в 2019 году, тогда Кобке впервые поцеловала самолет в обшивку. Теперь Кобке планирует встретиться с Boeing в Амстердаме в марте этого года. Со слов Мишель, что ее впервые привлекли крылья и реактивные двигатели самолета. Примечательно, что, когда женщина не может быть рядом с самолетом, она улаживает его компоненты ночью в своей постели

В свою очередь, родственники Мишель никак не препятствуют ее увлечению, однако участвовать в их отношениях и свадьбе они также не хотят. Сама же Кобке говорит, что хочет в будущем жить с самолетом в ангаре, который будет для них "домом".

"Я планирую перебраться жить в ангар, мечтаю никогда не разлучаться со своим Боингом. Я хочу выйти за него замуж и проводить в ангаре с ним каждый вечер", — поделилась девушка.

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