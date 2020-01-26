Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 26.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Германия В Германии женщина хочет выйти замуж за 40-тонный самолет
НОВОСТИ Все новости

В Германии женщина хочет выйти замуж за 40-тонный самолет

Женщина держит дома части Boeing, с которыми даже спит в одной постели

сегодня, 19:08
Автор:

• Ростопира Наталья

Девушка из Германии влюбленна в 40-тонный самолет Boeing 737 и хочет выйти за него замуж. Как передает издание The Mirror, 30-летняя Мишель Кобке утверждает, что последние шесть лет она влюблена в самолет - даже называет его "любовью всей своей жизни".

Отмечается, что немка приняла решение жениться на Боинге после того, как впервые увидела его через окно в берлинском аэропорту Тегель в 2014 году. Однако "познакомится" лично им удалось лишь в в 2019 году, тогда Кобке впервые поцеловала самолет в обшивку. Теперь Кобке планирует встретиться с Boeing в Амстердаме в марте этого года. Со слов Мишель, что ее впервые привлекли крылья и реактивные двигатели самолета. Примечательно, что, когда женщина не может быть рядом с самолетом, она улаживает его компоненты ночью в своей постели

В свою очередь, родственники Мишель никак не препятствуют ее увлечению, однако участвовать в их отношениях и свадьбе они также не хотят. Сама же Кобке говорит, что хочет в будущем жить с самолетом в ангаре, который будет для них "домом".
"Я планирую перебраться жить в ангар, мечтаю никогда не разлучаться со своим Боингом. Я хочу выйти за него замуж и проводить в ангаре с ним каждый вечер", — поделилась девушка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-long-distance-relationship-plane-21350254
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...