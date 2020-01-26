Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

Ее Величество Елизавета II дала новую должность своему 37-летнему внуку, принцу Уильяму. Примечательно, что после того как герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий, герцог Кембриджский получил очередное звание. Известно, что титул будет действовать всего лишь в течении 2020 года.

Так, королева Великобритании пожаловала сыну принца Чарльза, Уильяму новый титул лорда, а также назначила его верховным комиссаром Генеральной ассамблеи церкви автономной административно-политической части Великобритании - Шотландии. Об этом стало известно из сообщения, оставленного на официальной странице Букингемского дворца в соцсети Twitter.

Согласно сообщению, в этой должности герцог Кембриджский в течении года будет официальным лицом Елизавета II на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в Шотландии в конце весны. Кроме того, принц Уильям обязан представлять ее Величество на всех официальных мероприятиях государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду.







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