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Видеофакт: в Сеть выложили момент падения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту

Крушение вертолета с легендарным баскетболистом и еще 8 людьми могло произойти из-за тумана

сегодня, 11:41
Автор:

• Елена Волкова

Правоохранители озвучили предварительную причину крушения вертолета Sikorsky S-76, в результате которого погиб легенда баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Как сообщают местные СМИ, вчера утром погода была очень туманной. Вертолет Брайанта облетел район над зоопарком Лос-Анджелеса шесть раз на очень низкой высоте. Уже известно, что пилот связался с диспетчером около 9:30, после чего воздушное судно около 15 минут кружило в районе аэропорта города Бербанк. Но после этого вертолет последовал на север, а затем – на юг. Туман стал еще сильнее, и Sikorsky S-76 поднялся на высоту в 6000 метров. Спустя несколько минут воздушное судно врезалось в гору и разбилось. Погибли все, кто находился на борту.

Как ранее сообщали "Комментарии", 41-летний Брайант разбился вчера около 10:00 по местному времени. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла. Позже выяснилось, что на борту вертолета также находились главный тренер бейсбольного клуба Orange Coast вместе с женой и дочерью. Имена остальных четырех жертв пока не называют: их обнародуют после того, как сообщат о трагедии родным.


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Источник: https://comments.ua/
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